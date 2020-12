Roberto Martinez ha esaltato le qualità di Romelu Lukaku

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, in una intervista al De Morgen ha elogiato ed esaltato l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

«Ho avuto un debole per Lukaku da quando era con me all’Everton a diciannove anni e ha giocato le sue prime 24 partite di Premier League. Non vedo nessun altro attaccante in Europa che possa fare quello che sa fare lui, per se stesso con la palla e per la squadra se non ha la palla».