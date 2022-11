Il Cagliari cerca un nuovo ds: Giulini punta Maiorino

Il Cagliari cerca un nuovo direttore sportivo per riconquistare in fretta la promozione: Giulini punta a Maiorino

Il Cagliari continua a navigare in acque non serenissime nella classifica di Serie B. La squadra rossoblù si trova a -13 dalla vetta della classifica, occupata dal Frosinone – prossimo avversario degli isolani in campionato –, e a -3 dal primo slot utile per la zona playoff. La sosta per le Nazionali permetterà a Fabio Liverani, il suo staff e i suoi giocatori di fare mente locale per preparare al meglio la sfida con la capolista e le sfide di campionato.

Intanto, la società rossoblù continua a lavorare per trovare un nuovo volto al ruolo del Direttore Sportivo, come riportato da L’Unione Sarda. A quasi tre settimane dal sollevamento dell’incarico nei confronti di Stefano Capozucca, il Cagliari è ancora senza un ds, con un mercato invernale, quello di gennaio, che si avvicina. Il presidente Tommaso Giulini vaglia diverse ipotesi.

Una di queste è quella di Marcello Carli, attualmente disoccupata dopo la sfortunata esperienza di Parma (dove aveva lavorato al fianco di Fabio Liverani). Per il ds sarebbe un ritorno dopo l’arrivo nel 2017/18 e il l’addio nel 2019/20. Ma il vero desiderio del presidente Giulini è Rocco Maiorino. Formatosi in Inghilterra alla Nottingham Trent University International Business, Maiorino nel 2005 è entrato nell’organigramma del Milan, dove è stato uno dei collaboratori più fidati di Adriano Galliani prima come responsabile dell’area scouting e poi come ds, fino al 2017. Un curriculum niente male, considerando la sua esperienza, anche, al Las Palmas.

