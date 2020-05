Il Carpi respinge le accuse: «Mai chiesto favori a Lotito»

Il presidente del Carpi Bonacini ha parlato del rapporto con l’omologo della Lazio Claudio Lotito: «Non gli ho mai chiesto favori»

Il presidente del Carpi Stefano Bonacini ha respinto le accuse di chi ritiene il club biancorosso aiutato da Claudio Lotito: «Personalmente non ho mai chiesto un favore a Lotito e lui mai ne ha chiesto alcuno a me, anzi, quando ha parlato di noi non è mai stato troppo tenero».

«Ma poi, perché deve essere promossa una squadra in base al nome o al pubblico? In Italia bisogna sempre trovare qualcosa per sminuire un risultato o criticare un verdetto», ha concluso Bonacini ai microfoni del Corriere dello Sport.