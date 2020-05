Il ds del Nizza risponde ad Aulas: «Era fra i primi a voler fermare la Ligue 1»

Il direttore sportivo del Nizza ha risposto a Jean-Michel Aulas che vuole a tutti i costi far riprendere la Ligue 1

Julien Fournier, direttore sportivo del Nizza, ha risposto a Jean-Michel Aulas che continua la sua battaglia personale per far riprendere la Ligue 1.

AULAS – «Sembra del tutto utopistico immaginare di riavviare il campionato ora. Sarebbe incosciente per la salute dei giocatori far giocare in sequenza due campionati, le coppe europee per alcuni, più gli Europei per gli internazionali. Per me, queste sono polemiche sterili. Fino a quando Noël Le Graët (presidente della Federcalcio francese) non gli ha detto che la stagione bianca che sognava non sarebbe avvenuta, Aulas faceva anche una campagna per la fine anticipata del campionato».