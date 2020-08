Il fratello di Immobile: «Dybala Mvp? Serie A, un’altra bella figura…» – FOTO

Il fratello di Ciro Immobile ha scritto un messaggio polemico dopo l’assegnazione del premio di miglior giocatore a Paulo Dybala

Paulo Dybala è stato eletto miglior giocatore della Serie A 2019/2020, ricevendo l’importante riconoscimento dalla Lega. Una nomina che non è stata propriamente digerita dal fratello di Ciro Immobile.

In virtù della stagione straordinaria dell’attaccante della Lazio, condita dai 36 gol in campionato e la Scarpa d’Oro, il fratello ha scritto: «Non sono un laureato in statistica ma vorrei capire a livello matematico come può incidere di più uno che fa 1/3 dell’altro. 45 vs 17, Serie A un’altra bella figura». Messaggio poi ripostato dalla moglie del bomber biancoceleste..