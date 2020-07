Il Lecce condanna il Brescia: Rondinelle aritmeticamente in Serie B

Il Lecce ha condannato alla retrocessione aritmetica il Brescia: le Rondinelle salutano la Serie A dopo un anno dalla promozione

È durata solo una stagione l’avventura del Brescia in Serie A. Con la sconfitta contro il Lecce al Via Del Mare, infatti, le Rondinelle sono aritmeticamente in Serie B.

Una stagione difficilissima per il Brescia che ha dovuto anche subire un quadruplo cambio di allenatore (Corini-Grosso-Corini-Diego Lopez) e che ora vedrà molte sue giovani promesse (Tonali su tutti) volare in altre lidi.