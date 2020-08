Il Manchester City ha salutato David Silva con un post social e una statua che sarà presto costruita in suo onore

Il Manchester City ha salutato David Silva con un post social. Lo spagnolo ha chiuso la sua esperienza con la maglia dei Cityzens con la sconfitta in Champions League contro il Lione.

Lo spagnolo ha trascorso 10 anni nelle fila del City dove ha vinto 11 trofei e sarà ricordato per molti anni a venire. Tanto da spingere la dirigenza a dedicargli uno stadio fuori dall’ Etihad Stadium. La sua statua sarà svelata fuori dallo stadio la prossima estate insieme a quella che è attualmente in costruzione per Vincent Kompany.

Il presidente Khaldoon al Mubarak ha dichiarato: «David ha impresso la sua impronta sulla squadra, su questo club, sulla storia e persino sulla Premier League. In questo modo è stato determinante per la bellissima filosofia calcistica che vediamo oggi. Ha ispirato tutti intorno a lui. La statua di David fungerà da ricordo duraturo dei meravigliosi momenti che ci ha regalato, non solo come calciatore incredibile, ma come ambasciatore ispiratore che ha rappresentato questo club con grande dignità».