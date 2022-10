Il Manchester United fiducioso sulla permanenza di Cristiano Ronaldo

Il Manchester United è fiducioso sulla permanenza di Cristiano Ronaldo nonostante i malumori del portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United continua a tenere banco in casa Red Devils. Dopo i tentativi di cessione del portoghese, legati ai suoi mal di pancia estivi, ancora adesso il calciatore rimane incerto sul suo futuro.

Secondo quanto riportato però dai ESPN FC, i dirigenti del Manchester United sono fiduciosi sulla permanenza di CR7 anche per la prossima stagioni, visto che per ora non sembrano esserci squadre interessate.