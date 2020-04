Il messaggio di Ricchiuti a Sinisa: «Sei un grande, ne uscirai presto» – VIDEO

L’ex calciatore del Catania, Adrian Ricchiuti, ha parlato di Sinisa Mihajlovic suo ex allenatore in rossoazzurro – VIDEO

Adrian Ricchiuti ha voluto mandare un messaggio a Sinisa Mihajlovic, suo ex allenatore ai tempi del Catania. Queste le sue parole.

«È un allenatore che mi ha fatto giocare con continuità e per questo lo ringrazio ma soprattutto è un allenatore eccezionale, una persona vera e lo sta dimostrando anche adesso. Sono sicuro che presto ne uscirà completamente perchè se lo merita come persona e farà tantissimi anni di carriera come allenatore».