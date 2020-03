Il Museo del Grande Torino partecipa alla raccolta fondi in Piemonte

Il Museo del Grande Torino partecipa alla raccolta fondi in favore dell’Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte

Anche il Museo del Grande Torino, nell’attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si mobilita per garantire il proprio sostegno a chi sta combattendo la piaga del Coronavirus in prima persona.

«Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, partecipa alla Raccolta Fondi in favore dell’Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Personale Sanitario», la nota pubblicata.