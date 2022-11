Il Napoli vuole blindare Spalletti fino al 2024: la situazione

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vuole blindare Luciano Spalletti con un rinnovo di contratto fino al 2024

Il Napoli vorrebbe tenersi stretto Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già avviato i contatti con l’allenatore per il rinnovo.

Nel contratto del tecnico, infatti, sarebbe presente una opzione che permetterebbe di prolungare in caso di accordo unilaterale fino al 2024. Spalletti però non ha fretta e vorrebbe aspettare la fine della stagione, per concentrarsi sugli obiettivi degli azzurri.