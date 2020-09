Il piano per riaprire l’Allianz Stadium: primo step con 8 mila tifosi

La Juventus sta studiando un piano per riaprire l’Allianz Stadium: il primo step prevede l’ingresso di 8mila tifosi

Come sottolinea oggi l’edizione torinese di Repubblica, la Juventus ha inviato alla Regione Piemonte, e quindi al Cts, un piano di riapertura dell’Allianz Stadium già a partire dalla prima giornata di campionato. Il paletto potrebbe essere leggermente spostato in avanti.

Si attende dunque la risposta degli esperti romani per dare il via alla macchina organizzativa, che seguirà le linee guida presenti nel documento per la cui stesura le società torinesi si sono affidate alla Gae Engineering, società specializzata che si è occupata anche del Giro d’Italia.

L’afflusso aumenterà, come ovvio, progressivamente fino a raggiungere, a pieno regime dopo le prime “prove”, il 20% della capienza totale dell’Allianz Stadium, stimata in circa 8000 tifosi presenti sugli spalti. Sarà naturalmente necessario il distanziamento, che dovrà essere garantito da una schiera di steward, indicativamente 500. Sarà possibile occupare un posto ogni tre, con l’alternanza tra una fila vuota e una occupata dai tifosi.