Il punto sulla B – Empoli bloccato, cade il Venezia, ok Monza e Salernitana

Empoli costretto al pari dal Cittadella, vittorie per Monza e Salernitana, che scavalcano il Venezia, k.o. contro il Brescia: il punto sulla B

È la sconfitta del Venezia la notizia più importante della 27ª giornata di Serie B. I lagunari di Paolo Zanetti, reduci da 8 risultati utili consecutivi, cadono in casa contro il Brescia dello spagnolo Pep Clotet, e scivolano in 4ª posizione. Il punto sulla B: in vetta si conferma l’Empoli di Dionisi, che nonostante il pareggio interno per 1-1 con il Cittadella di Venturato, conserva 3 lunghezze di vantaggio sul 2° posto, occupato ora dal Monza di Brocchi. I brianzoli hanno battuto 2-0 in casa il Pordenone e si rilanciano all’inseguimento dei toscani. Alle loro spalle la Salernitana di Castori, che grazie ad una rete di Djuric espugna lo Zini di Cremona e risale in 3ª posizione.

Alle spalle del Venezia, ora quarto, si porta prepotentemente il Lecce di Eugenio Corini, che travolge 4-0 la Reggiana al Mapei Stadium e trascinata dal bomber Coda è ora a -7 dalla vetta. Sconfitta per il Chievo di Aglietti nel derby veneto del Menti contro il Lanerossi Vicenza (2-1), con i Mussi che restano in ogni caso sesti e in zona playoff. Cittadella (7°) e SPAL (8ª) e reduce da un successo esterno col Pescara. Staccato di 4 punti il tandem formato dal Pisa di D’Angelo (0-0 casalingo con la Reggina) e dal Frosinone di Nesta (1-2 allo Scida con il Cosenza).

In coda pareggiano Virtus Entella e Ascoli nello scontro diretto, perdono, come detto, Pescara, Cosenza e Reggiana. Queste ultime due giocherebbero, se il campionato finisse oggi, il playout. Un punto di margine sulle ultime 6 lo conserva la Cremonese, mentre sono 4 le lunghezze di vantaggio per la coppia Reggina-Brescia.

Nella 28ª giornata l’Empoli è atteso al difficile impegno fuoricasa contro il Lanerossi Vicenza, mentre il Monza si sposta a Reggio Calabria per sfidare la Reggina. Potrebbe approfittarne la Salernitana, che ospita all’Arechi il Cosenza, mentre il Venezia se la vedrà al Del Duca contro l’Ascoli.