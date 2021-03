Il Punto sulla B – Il Venezia di Paolo Zanetti, la squadra del momento

Il Venezia si conferma la squadra del momento dopo aver battuto 2-1 la Reggiana: il punto sulla B

Otto risultati utili consecutivi, con un parziale di 20 punti che le hanno consentito di portarsi al 2° posto in classifica, scavalcando niente meno che il quotato Monza di Silvio Berlusconi. Il Punto sulla B: ci sono pochi dubbi sul fatto che sia il Venezia del giovane tecnico Paolo Zanetti la squadra del momento in Serie B.

I lagunari hanno confermato il loro ottimo momento di forma superando 2-1 in rimonta nell’anticipo del turno infrasettimanale la Reggiana grazie ad una doppietta di Aramu, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti.

Alla base dei risultati importanti degli arancioneroverdi c’è sicuramente il lavoro fatto nella costruzione della rosa e nella scelta degli uomini dal presidente americano Duncan Niederauer, succeduto nella scorsa stagione a Joe Tacopina, oggi al Catania, dal Responsabile dell’area tecnia Paolo Poggi e dal suo braccio destro, il Direttore sportivo Mattia Collauto.

Determinante è stata in primis la scelta dell’allenatore. La panchina è stata affidata a Paolo Zanetti, il tecnico più giovane fra quelli di Serie A e B, che si è lasciato alle spalle l’esperienza negativa con l’Ascoli per approcciare con grande entusiasmo e competenza la nuova avventura. I suoi moduli preferiti sono il 4-3-1-2 e il 4-2-3-1 come principale alternativa.

Fra i pali gioca l’esperto portiere Pomini, che ha preso il posto a stagione in corso allo sfortunato Lezzerini, il quale, infortunatosi gravemente al ginocchio, a causa della rottura del crociato starà probabilmente fuori per tutto il resto della stagione.

In difesa agiscono solitamente Mazzocchi, terzino di spinta destro, e Felicioli, esterno basso mancino. Al centro i titolari sono capitan Modolo e Ceccaroni, con il giovane austriaco Svoboda come prima alternativa. A centrocampo il francese Taugordeau è il playmaker, con Dezi e Fiordilino come mezzali titolari ai suoi lati. A disposizione il talentuoso Maleh e Domenico Rossi.

Molto importante, per la categoria, infine, il parco attaccanti: al bomber Forte, autore finora di 12 gol nel torneo, si affiancano giocatori come il trequartista Aramu, l’ex Inter Sebastiano Esposito, Di Mariano, Bocalon e lo scozzese St Clair, senza dimenticare il gioiellino norvegese Dennis Johnsen. Nomi importanti, il giusto mix fra gioventù ed esperienza che offrono un’ampia scelta per l’allenatore, anche considerato il calendario molto fitto per l’emergenza Covid-19.

Il Venezia è al momento il principale concorrente dell’Empoli capolista, da cui dista 4 lunghezze, e del Monza, dietro di un punto rispetto ai lagunari, per la lotta alla promozione diretta in Serie A. Nel prossimo fine settimana, la squadra di Zanetti sarà impegnata sabato pomeriggio alle 16 in casa contro il Brescia, mentre i toscani sfideranno al Castellani il Cittadella domenica pomeriggio, e i brianzoli se la vedranno con il Pordenone sabato alle 18.