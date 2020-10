Il Saint-Étienne ci ha provato per Balotelli: offerta rifiutata

Mario Balotelli resta ancora sul mercato dei giocatori senza contratto dopo aver riufiutato un’offerta da parte del Saint-Étienne.

Mario Balotelli ha rifiutato una proposta da parte di un club di Ligue 1: il Saint-Étienne.

La notizia è stata riportata da L’Equipe segnalando come il club francese avesse contattato l’ex attaccante del Brescia al seguito del mancato arrivo di M’Baye Niang.

L’ingaggio non è il motivo per cui la trattativa non si è conclusa positivamente, alla base ci sarebbero motivi personali come comunicato da Mino Raiola alla dirigenza della società.