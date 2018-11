Joao Cancelo: salvataggio sulla linea e immortalità sui social – VIDEO

Portogallo: il salvataggio sulla linea dello juventino Joao Cancelo regala ai suoi il pareggio contro la Polonia e ai social (oltre che ai tifosi bianconeri) un motivo per discutere

Era una gara che probabilmente aveva poco da dire quella conclusiva di ieri del girone 3 della Lega A di Nations League tra Portogallo e Polonia, con i lusitani già qualificati alle final four e i polacci già retrocessi nel medesimo raggruppamento dell’Italia. Eppure, dal punto di vista dello spettacolo, la partita, terminata col risultato di 1 a 1, non ha comunque disdegnato. Sugli scudi in particolar modo la prestazione di Joao Cancelo, sempre più protagonista delle vicende portoghesi, autore di un super salvataggio proprio sulla linea di porta grazie ad un provvidenziale colpo di testa. Il video del gesto ha fatto il giro in breve sui social, soprattutto alla luce della critica che fino all’anno scorso veniva più spesso fatta a Cancelo: quella di non saper difendere.

Alla fine invece è proprio grazie al giocatore della Juventus che il Portogallo ha potuto concludere il proprio girone senza nessuna sconfitta (due vittorie e due pareggi), contro una Polonia comunque in forma. Sugli scudi ieri anche la prestazione del compagno di club di Cancelo, Woyciech Szczesny, impegnato tra i pali polacchi, oltre che del napoletano Arkadiusz Milik, che ha segnato il gol del pareggio degli ospiti, su rigore, dopo il vantaggio lusitano del primo tempo dell’ex milanista André Silva. Tanta Italia in campo.