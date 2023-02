Il sindaco di Cesenatico svela le condizioni di Zaccheroni: «È stabile e le sue condizioni sembrano in recupero»

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, che ha svelato le attuali condizioni di Alberto Zaccheroni dopo l’intervento chirurgico in seguito all’ematoma cranico

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, che ha svelato a Sportmediaset le attuali condizioni di Alberto Zaccheroni.

PAROLE – «Zaccheroni è stabile e le sue condizioni sembrano in recupero. Dopo il grande spavento di venerdì, in questo momento le cose dovrebbero andare per il meglio. Sono felice di essermi messo in contatto con la famiglia e ho fatto ad Alberto gli auguri di pronta guarigione e l’ho salutato da parte di tutta la città».