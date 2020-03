Il Torino promuove l’iniziativa “Un gol al Coronavirus”: il comunicato del club granata a sostegno dell’Amedeo di Savoia

Il Torino sostiene “Un gol al Coronavirus“, iniziativa lanciata da Tuttosport nei giorni scorsi. In merito, infatti, il club granata ha oggi diffuso una nota attraverso il proprio sito ufficiale.

«Si tratta di una sottoscrizione pubblica per l’ospedale Amedeo di Savoia, punto di riferimento assoluto per la cura delle malattie infettive a Torino, per acquistare i caschi respiratori e tutte le attrezzature necessarie al reparto in prima linea contro il coronavirus.

Anche distanti, questo è il momento di rimanere uniti perché tutti insieme possiamo fare molto e superare questo periodo difficile».