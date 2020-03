Il Torino ripropone la rovesciata di Belotti per la #CalcioGoalChain – VIDEO

Il Torino ripropone la rovesciata di Belotti allo scadere contro il Sassuolo per partecipare alla #CalcioGoalChain

In attesa di tornare a festeggiare un gol in campo, il Torino si culla nel dolce ricordo delle reti passate. E che reti. Come quella di Belotti ai danni del Sassuolo proprio allo scadere di una gara fin lì in equilibrio.

Una prodezza, quella in rovesciata, che il club granata ha scelto per partecipare alla challenge #CalcioGoalChain sui social. Passando poi il testimone proprio ai neroverdi…