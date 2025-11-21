Ilic Lazio, Sarri continua a seguire da vicino il centrocampista del Torino. Possibile scambio per sbloccare l’affare

Ilic Lazio, il centrocampista del Torino resta un obiettivo per la linea mediana biancoceleste. Possibile uno scambio con Noslin. Le ultime

Il tema “Ilic Lazio” è diventato uno dei dossier più caldi in vista del mercato di gennaio. In casa biancoceleste si attende infatti la sentenza della nuova commissione, che stabilirà il margine di manovra del club per la prossima sessione. Tutto dipende dal rispetto dell’indice del costo del lavoro allargato, attualmente fissato all’80% e destinato a scendere al 70% in estate. Se la Lazio risulterà in regola, potrà operare liberamente sul mercato; in caso contrario, sarà costretta a muoversi a saldo zero. In ogni scenario, comunque, alcune cessioni appaiono inevitabili per compensare la mancanza degli introiti UEFA e garantire liquidità utile a eventuali acquisti.

Maurizio Sarri, intanto, attende indicazioni precise dalla dirigenza. Il tecnico avrà il veto sulle cessioni dei big, ma è consapevole che senza qualche uscita sarà difficile rinforzare la rosa. Tra i nomi sul tavolo emergono tre profili principali: Ivan Ilic, Lorenzo Insigne e Nicolò Fagioli, quest’ultimo rilanciato da Radio Laziale. Tra questi, il dossier Ilic Lazio sembra quello più vicino a una concreta definizione. Il centrocampista serbo piace a Sarri per le sue qualità tecniche, la capacità di garantire equilibrio tra le fasi di gioco e la duttilità tattica. La dirigenza sta studiando soluzioni che possano ridurre l’impatto economico dell’operazione, rendendola sostenibile anche in un mercato potenzialmente limitato.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, una delle opzioni più concrete è uno scambio con il Torino che coinvolgerebbe Tijjani Noslin. In questo scenario, il club granata riaccoglierebbe l’esterno olandese sotto la guida di Marco Baroni, mentre Ilic approderebbe a Formello, andando a rinforzare il centrocampo biancoceleste. Questa soluzione permetterebbe alla Lazio di contenere la spesa, ottenere eventualmente una plusvalenza e soddisfare le esigenze tattiche di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’operazione Ilic Lazio rappresenterebbe dunque un colpo strategico: il centrocampista serbo assicurerebbe qualità e dinamismo al reparto centrale, mantenendo sostenibile l’impatto economico dell’affare. La trattativa non è ancora conclusa, ma lo scambio con Noslin potrebbe diventare la chiave per sbloccare l’operazione nei prossimi giorni.

Le prossime settimane saranno decisive: Sarri attende rinforzi concreti e Ilic resta in cima alla lista, simbolo delle ambizioni della Lazio per la seconda parte della stagione. Ogni mossa sul mercato dipenderà dalle valutazioni della società e dall’esito dei controlli finanziari, ma la volontà di portare il centrocampista serbo nella Capitale appare chiara. Il binomio Ilic Lazio è destinato a essere uno dei protagonisti delle trattative invernali.