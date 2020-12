Ilicic gonfia il petto: «Dette tante cose false. Noi gestiamo questi momenti come una famiglia»

Josip Ilicic ha fatto eco al post social del Papu Gomez e ha messo a tacere le voci di possibili dissidi interni nello spogliatoio

Josip Ilicic, dopo lo sfogo del Papu Gomez, ha pubblicato un messaggio sui propri profili social per zittire le voci che vedevano una rottura nello spogliatoio dell’Atalanta.

«In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate. Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento (e non in spogliatoio ndr). Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera»