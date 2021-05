Josip Ilicic ha vissuto una delle notti più belli della sua carriera ad Anfield, in Liverpool Atalanta: e si tatua il polpaccio – FOTO

Josip Ilicic non dimentica la notte magica dell’Atalanta ad Anfield: i bergamaschi vinsero per 0-2 in casa dei Reds mettendo un mattoncino importante per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Ilicic, che andò in gol in quella gara al 60′, ha voluto immortalare quel momento sul polpaccio tatuandosi il celebre ingresso in campo dello stadio del Liverpool.