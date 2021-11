Immobile: «Non ci voleva questo passo falso dell'Italia. Nei playoff a marzo...»

Ciro Immobile ha parlato all’evento Un calcio all’inclusione, soffermandosi sul suo infortunio e sulla Nazionale

Ciro Immobile ha parlato all’evento Un calcio all’inclusione, soffermandosi sul suo infortunio e sulla Nazionale. Queste le sue dichiarazioni rilasciate durante la presentazione dell’iniziativa:

«Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l’edema per effettuare gli esami. Nazionale? Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo, ripensando a ciò che è successo nel 2017».