Immobile ricorda Zeman: «Quanti ricordi a Pescara! Le nuove generazioni devono seguire quell’esempio»

Le dichiarazioni dell’attaccante Ciro Immobile sulla sua esperienza al Pescara con Zeman: protagonista della risalita in Serie A

L’ex attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Serie A ricordando la sua annata a Pescara con Zeman.

LE PAROLE – «Siamo partiti tutti e tre da Pescara, tutti e tre con il nostro maestro Zeman al quale mandiamo un abbraccio visto anche le ultime condizioni e ovviamente noi siamo molto dispiaciuti, sperando stia meglio al più presto. Noi abbiamo fatto la classica gavetta, quella che a volte leggiamo e si dice potrebbe essere una frase fatta, ma non lo è. Siamo partiti dalla Serie B che non eravamo né conosciuti né quotati. Alla fine con il sacrificio, la passione, l’unione di squadra, siamo riusciti ad arrivare a giocare in Nazionale insieme, a vincere l’Europeo insieme, a giocare in Serie A in grandi club. Questo è un esempio che i ragazzi devono seguire»