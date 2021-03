Immobile: «Sono felice per l’Italia. Gol? Una liberazione»

Ciro Immobile ha parlato nel post partita di Italia Irlanda del Nord, concentrandosi sul gol ed esprimendo una speciale dedica per Daniel Guerini

Nel post partita di Italia-Irlanda del Nord, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni.

GOL – «Il gol per me è una liberazione. Le altre occasioni sono state importanti. Nella prima sono scivolato, mentre nell’altra è stato bravo il portiere. Sono felice per il gol, ma soprattutto per la squadra».

CONCORRENZA IN ATTACCO – «Per me è importante, perché aumenta la voglia di segnare. Sono felice perché stiamo facendo un ottimo lavoro».

DANIEL GUERINI – «Il mio pensiero va alla famiglia. Questa è vittoria è per loro, che in questo momento sta soffrendo. Noi ci stringiamo a loro».