Impresa Champions dell’Atalanta: tifosi in delirio a Bergamo – VIDEO

I tifosi dell’Atalanta hanno festeggiato il passaggio del turno in Champions League: folla in delirio a Bergamo – VIDEO

L’impresa storica dell’Atalanta merita uno storico festeggiamento. I tifosi della Dea si sono riuniti in piazza a Bergamo per festeggiare il passaggio del turno in Champions League, dopo la vittoria per 3-0 sullo Shakhtar Donetsk.

I sostenitori sono in attesa del rientro della squadra di Gian Piero Gasperini da Kharkiv, rendendo loro il giusto merito.