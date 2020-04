In Tagikistan nessun caso di coronavirus, si gioca la Supercoppa – VIDEO

L’emergenza Coronavirus non ferma il Tagikistan: ecco come è andata la Supercoppa fra FC Istiklol e Khujand – VIDEO

Dalla Serie A fino all’America, l’emergenza Coronavirus ha costretto tutti i campionati a un brusco e inatteso stop. O quasi.

Sorprende il caso del Tagikistan, stato asiatico in cui non è stato registrato alcun caso di positività a COVID-19. Per questa ragione, la Lega locale ha dato il proprio nulla osta, permettendo a FC Istiklol e Khujand di contendersi la Supercoppa. Il match è terminato 2-1 in favore dell’Istiklol.