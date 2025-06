Inchiesta Prisma, possibile svolta? Agnelli e gli ex dirigenti bianconeri hanno chiesto il patteggiamento! I dettagli

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo? Andrea Agnelli e gli ex dirigenti bianconeri hanno chiesto il patteggiamento! Tutti i dettagli

Caso Prisma, la svolta è vicina. Il procedimento giudiziario che coinvolge la Juventus e alcuni ex dirigenti bianconeri potrebbe presto vivere un momento cruciale. Nell’udienza odierna, i legali del club e degli imputati hanno presentato richieste formali di patteggiamento.

Per l’ex presidente Andrea Agnelli è stata avanzata la proposta di una condanna a 1 anno e 9 mesi con pena sospesa. Chiesti 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, mentre per Fabio Paratici e Cesare Gabasio l’intesa prevede 1 anno e 6 mesi. Per l’ex CFO Stefano Cerrato, la richiesta è di 1 anno, mentre per Maurizio Arrivabene è stato sollecitato il proscioglimento.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano contestano reati quali manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente e ostacolo alla vigilanza. Gli imputati hanno manifestato la disponibilità a risarcire i danni alla Consob e a rispondere alle circa 200 parti civili coinvolte, un atteggiamento che potrebbe agevolare l’approvazione degli accordi da parte del Gup, Anna Maria Gavoni, attesa entro ottobre.