Incidente Moto 3: Jason Dupasquier non ce l’ha fatta. Il cordoglio della Moto Gp

Jason Dupasquier non ce l’ha fatta. Il pilota della Moto 3 classe 2001 era stato vittima di un grave incidente durante le prove nel corso della mattina di ieri. Gli altri due piloti sono rimasti illesi.

Dupasquier è stato subito trasportato all’ospedale di Firenze con l’elicottero, ma dopo 24 ore la triste notizia. Il comunicato apparso sul profilo Twitter della MotoGp:

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

