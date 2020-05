Incontro in corso tra l’AIC e i rappresentanti dei club di A: gli aggiornamenti

Incontro tra l’Associazione Italiana Calciatori e rappresentanti dei club di Serie A per gli ultimi aggiornamenti sulla ripartenza

Oggi altra giornata importante per il futuro della Serie A. Stando a quanto riferito da Sky Sport, è in corso un incontro tra l’Associazione Italiana Calciatori e rappresentanti dei club di Serie A.

Riunione in call conference per parlare della situazione attuale, degli aggiornamenti delle ultime ore e soprattutto dei nuovi casi di positività (ben 10 quelli ufficializzati ieri tra Fiorentina e Sampdoria). Al termine della riunione potrebbe arrivare un comunicato. Alle 16 nuova riunione con la FIGC: presenti le Leghe di A, B, C e D, ma anche l’AssoAllenatori.