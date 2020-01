Incredibile De Rossi: si camuffa e assiste al derby della Capitale in Curva – VIDEO

Daniele De Rossi si è camuffato insieme all’attore Valerio Mastrandrea ed ha assistito al derby in curva Sud

Daniele De Rossi è tornato a casa. Ma camuffato. Come si evince dal video che circola in questi minuti sui social, l’ex centrocampista giallorosso ha assistito al derby della Capitale di domenica in Curva Sud laterale.

E’ arrivato all’Olimpico accompagnato dall’attore Valerio Mastandrea ma non è stato possibile per nessuno riconoscerlo. De Rossi si è sottoposto a un lungo trattamento di trucco per passare inosservato e assistere in tranquillità al derby, come aveva promesso in passato.