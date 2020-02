Incubo Roma, i giallorossi non ci sono più. Bologna da Europa

La Roma incassa la seconda sconfitta consecutiva e si prende i fischi dell’Olimpico. Rossoblù in zona Europa

La Roma non esiste più. Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la seconda sconfitta dei giallorossi di Fonseca, che cadono nel match interno contro il Bologna.

Quinto stop in otto partite dall’inizio del 2020, nessuna squadra ha fatto peggio dei giallorossi in questo inizio di anno. Una crisi che si apre – si legge – con il tecnico dei capitolini che dovrà correre ai ripari. Sorride invece il Bologna, i rossoblù si portano in zona Europa League grazie alla terza vittoria consecutiva.