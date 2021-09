Infantino Ceferin e il Mondiale ogni due anni: cosa succede il 30 settembre

La proposta della FIFA di far giocare il Mondiale ogni due anni raccoglie poco consensi: anche Ceferin è contro l’idea di Infantino

La proposta di Infantino, supportata da Wenger, si far giocare il Mondiale ogni due anni, non raccoglie grandi consensi. Tra le federazioni grandi ostilità da parte della UEFA e della CONMEBOL, vere culle del calcio mondiale. Tuttosport disegna uno scenario che sarà svelato il 30 settembre.

Il 30 settembre, infatti, sarà il giorno della conferenza della FIFA sul futuro: la proposta non scalda, con l’opposizione della UEFA di Ceferin che si basa sulla mancanza di date per far svolgere regolarmente campionati nazionli e coppe europee, una su tutte la Champions League.