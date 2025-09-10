Infantino non ha dubbi: «La Serie A è la Lega della mia vita. La Refcam è un’innovazione spettacolare»

Infantino svela: «La Serie A è la Lega della mia vita. La Refcam è un’innovazione spettacolare». Le sue dichiarazioni

Il presidente della FIFA Gianni Infantino, massimo dirigente del calcio mondiale dal 2016, ha fatto visita questa mattina alla sede della Lega Calcio Serie A. Ad accoglierlo, il presidente Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e l’Head of Competitions Andrea Butti.

Ai microfoni di Radio TV Serie A, Infantino ha espresso il suo legame personale con il campionato italiano: “La Serie A è la Lega della mia vita, fin da quando ero bambino. L’ho sempre seguita e continuerò a farlo: è la Lega del cuore. Come presidente FIFA, il mio obiettivo è avere tante leghe competitive nel mondo, non una sola dominante”.

Innovazione tecnologica: debutta la Refcam in Juventus-Inter

Durante l’incontro, Infantino ha commentato anche l’imminente introduzione della Refcam in Serie A Enilive, che farà il suo debutto nel big match Juventus – Inter. La Refcam, già sperimentata con successo al Mondiale per Club, è una telecamera installata sull’arbitro che offre riprese in soggettiva, restituendo la prospettiva di gioco dal campo. “Bisogna offrire sempre di più al pubblico e ai tifosi. La Refcam è un’innovazione spettacolare: permette di vedere ciò che l’arbitro vede – e a volte ciò che non può vedere – rendendo l’esperienza ancora più immersiva”, ha dichiarato Infantino, complimentandosi con la Lega per il lavoro svolto.

Simonelli: “Un incontro simbolico e strategico”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha sottolineato l’importanza storica della visita: “Accogliere per la prima volta un presidente FIFA nella nostra sede è un passaggio simbolico di grande rilevanza. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, affrontando temi strategici per il futuro del calcio. Il dialogo con le istituzioni internazionali è fondamentale per rafforzare il posizionamento globale della Serie A”.

Un segnale per il futuro del calcio italiano

La visita di Infantino rappresenta un riconoscimento del ruolo centrale della Serie A nel panorama calcistico internazionale. Con l’introduzione di tecnologie come la Refcam e il costante dialogo con la FIFA, il campionato italiano punta a coniugare tradizione e innovazione, rafforzando la propria competitività e attrattiva a livello mondiale.