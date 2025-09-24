Infortunati Atalanta: chi recupera con la Juventus? Ultime. E Lookman… Le novità dall’infermeria Zingonia verso il big match dello Stadium

Un’infermeria a cielo aperto. L’Atalanta si prepara a tornare a Torino per la seconda volta in sei giorni, ma l’umore è ben diverso da quello della vittoria contro i granata. La sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus si profila come una delle più complicate della stagione per Ivan Juric, costretto a fare i conti con un bollettino medico che assomiglia a un bollettino di guerra. La vittoria contro il Toro ha infatti lasciato in eredità nuove, pesanti tegole.

Attacco decimato, Lookman l’unica scommessa

Il reparto più colpito è senza dubbio l’attacco. L’assenza più pesante e certa è quella di Gianluca Scamacca. L’attaccante, fermato da un’infiammazione al ginocchio durante l’ultima sosta per le nazionali, non ha ancora una data di rientro e salterà sicuramente la trasferta di Torino. Resta in fortissimo dubbio anche Charles De Ketelaere: il belga sta recuperando dal risentimento muscolare rimediato in Champions contro il PSG, e Gasperini spera in un recupero lampo, ma al momento le sue chance di vederlo in campo sono ridotte. In questo scenario desolante, l’unica carta a sorpresa potrebbe essere Ademola Lookman. Reintegrato e tornato in campo per uno spezzone contro il Torino, il nigeriano non è ancora al 100% dopo aver saltato l’intera preparazione estiva. Nonostante ciò, per pura necessità, il tecnico potrebbe decidere di rischiarlo dal primo minuto.

Difesa e centrocampo in piena emergenza

Le cattive notizie non finiscono qui. Sarà impossibile il recupero di Giorgio Scalvini, fermato da una lesione muscolare contro il PSG. Stesso destino per Éderson e Sead Kolašinac, che continuano a lavorare a parte e rientreranno solo nelle prossime settimane. A loro si aggiunge Nicola Zalewski, uscito malconcio dall’ultima partita e la cui assenza è data quasi per certa. L’unica, flebile speranza riguarda il difensore Isak Hien: anche lui fermatosi contro il Torino, ha riportato solo un lieve risentimento e proverà a strappare una convocazione in extremis. Gasperini si ritrova dunque con una squadra da reinventare, costretto a pescare a piene mani dalla panchina per affrontare una delle trasferte più difficili del campionato.