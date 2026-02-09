Infortunati Atalanta: si fermano Scamacca e De Ketelaere. Le loro condizioni e quanto potrebbero stare fuori

Infortunati Atalanta: stop per Scamacca e De Ketelaere prima della Cremonese. Le loro condizioni e quanto potrebbero stare fuori

Un vero e proprio incubo sportivo si è materializzato sul prato della New Balance Arena a pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo della 24ª giornata di Serie A. L’Atalanta di Raffaele Palladino è costretta a stravolgere i piani tattici in extremis a causa di un infortunio last-minute occorso a uno dei suoi uomini chiave: Charles De Ketelaere.

Il fantasista belga ha alzato bandiera bianca durante le fasi di riscaldamento.

Il problema di De Ketelaere: dentro Samardzic

Secondo le prime informazioni raccolte a bordo campo, De Ketelaere ha accusato un risentimento articolare al ginocchio destro.

Il dolore è stato giudicato troppo intenso dallo staff medico per rischiare l’impiego. La decisione è stata drastica: il giocatore non siederà nemmeno in panchina, finendo direttamente in tribuna a scopo precauzionale.

Al suo posto, Palladino ha lanciato dal primo minuto Lazar Samardzic. Il talento serbo avrà dunque l’onere e l’onore di sostituire il compagno in una sfida delicata, agendo sulla trequarti alle spalle dell’unica punta.

Scamacca: il retroscena svelato da Palladino

Ma le cattive notizie per la Dea non finiscono qui. Palladino ha dovuto rinunciare anche al suo terminale offensivo principale: Gianluca Scamacca.

Ai microfoni di DAZN, Palladino ha chiarito la dinamica dell’esclusione: “Ha avuto un fastidio durante la rifinitura, ha provato stamattina ma purtroppo aveva male“ ha spiegato il mister. Nonostante l’indisponibilità, Scamacca ha dimostrato grande attaccamento alla maglia: “Il ragazzo è voluto venire con noi per stare con la squadra ma non sarà disponibile“. Un doppio forfait pesante che costringe l’Atalanta a ridisegnare completamente il fronte offensivo contro una Cremonese affamata di punti salvezza.