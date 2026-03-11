Infortunati Inter: Thuram è tornato in gruppo, ma Lautaro Martinez e Bastoni…Il punto sulle condizioni dei tre big nerazzurri

Infortunati Inter: Thuram ha lavorato in gruppo, mentre Lautaro Martinez e Bastoni…Il punto sulle condizioni dopo l’allenamento odierno

Il lavoro prosegue a ritmi serrati sui campi del centro sportivo di Appiano Gentile. L’obiettivo primario di Cristian Chivu è recuperare il maggior numero di pedine fondamentali in vista dell’imminente e ostica sfida casalinga contro l’Atalanta. A fornire un quadro clinico e sportivo aggiornato ci ha pensato l’inviato Matteo Barzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza sulle condizioni fisiche di tre top player assoluti della rosa interista.

Thuram scalpita: pronto per l’Atalanta

La notizia più confortante per lo staff tecnico riguarda senza dubbio il reparto avanzato, con il pieno recupero di Marcus Thuram. Il centravanti rientrerà regolarmente a disposizione per la decisiva sfida di sabato contro l’Atalanta. Il suo percorso di riatletizzazione è stato rapido ed efficace: già da lunedì ha iniziato ad allenarsi individualmente, ha proseguito il lavoro personalizzato nella giornata di ieri e, proprio oggi, è finalmente tornato a lavorare a pieno regime in gruppo.

Lautaro Martinez: mirino puntato sulla Fiorentina

Discorso leggermente più cauto, invece, per il rientro di Lautaro Martinez. Per il fuoriclasse sudamericano, la concreta possibilità è quella di un ritorno sul rettangolo verde a ridosso della sosta. Lo staff medico valuta il suo impiego per la trasferta contro la Fiorentina o, al massimo, per l’impegno immediatamente successivo. Tuttavia, l’intenzione dello staff è chiara: per la delicata sfida di Firenze un tentativo lo si farà sicuramente, monitorando i carichi di lavoro.

Bastoni in attesa: c’è una botta da smaltire

Infine, resta da valutare quotidianamente la situazione clinica legata ad Alessandro Bastoni. Sulle sue condizioni occorre ancora pazientare: il centrale difensivo deve infatti smaltire del tutto i postumi di una dolorosa botta subita nel derby. Per rivederlo al cento per cento della forma ci vorrà ancora qualche giorno di terapie specifiche.