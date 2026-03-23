Infortunati Italia, Bastoni e Mancini in dubbio e a rischio forfait: la buona notizia arriva da Tonali

Infortunati Italia, Bastoni e Mancini in dubbio e a rischio forfait: la buona notizia per Gattuso arriva da Tonali! Il punto da Coverciano

L’Italia ha iniziato il raduno di Coverciano per preparare la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, ma il tema più delicato resta quello degli infortuni in difesa. La FIGC ha ufficializzato la lista aggiornata dei convocati e, al netto del forfait di Federico Chiesa, sostituito da Nicolò Cambiaghi, restano da valutare soprattutto le condizioni di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, e Gianluca Mancini, leader della retroguardia della Roma. In dubbio c’è anche Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, che ha comunque raggiunto il ritiro per essere visitato dallo staff medico azzurro.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Bastoni e Mancini sono i casi più delicati del reparto arretrato

Il problema principale per Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro, riguarda proprio la linea difensiva. Bastoni convive ancora con il dolore alla tibia dopo il colpo rimediato nel derby e, secondo le ricostruzioni più recenti, resta sotto osservazione perché avverte fastidio soprattutto nel calciare. Mancini, invece, arriva a Coverciano dopo essere uscito all’intervallo dell’ultima gara della Roma per un affaticamento al polpaccio sinistro, problema che non viene giudicato grave ma che impone comunque prudenza. In questo scenario, l’unico titolare pienamente disponibile nel reparto appare Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, mentre tra le alternative ci sono Giorgio Scalvini, centrale dell’Atalanta, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, Federico Gatti, centrale della Juventus, e Diego Coppola, difensore del Paris FC.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Lo spirito del gruppo c’è, ma l’Italia aspetta i verdetti medici

Nel quadro generale, almeno una buona notizia è arrivata da Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, che ha smaltito l’allarme dopo il problema accusato in Champions: gli esami hanno escluso lesioni muscolari e il giocatore va verso la disponibilità per il match di giovedì. Ora però tutta l’attenzione si sposta sui controlli medici di giornata, che dovranno chiarire se Bastoni, Mancini e Scamacca potranno essere utilizzati contro l’Irlanda del Nord oppure se Gattuso dovrà inventarsi una difesa d’emergenza. L’Italia si presenta così a un appuntamento decisivo con uno spirito compatto e con grande senso di appartenenza, ma anche con un reparto arretrato da monitorare fino all’ultimo.