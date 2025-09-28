Villarreal Juve, il punto sugli infortunati: Bremer e Thuram preoccupano, Conceição dà fiducia

Juventus, emergenza infortuni: Bremer e Thuram a rischio per il Villarreal, Conceição recupera

Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus torna subito a concentrarsi sulla Champions League. Mercoledì sera, all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ospiteranno il Villarreal in una sfida già decisiva per il cammino europeo. Una partita che l’allenatore Igor Tudor, ex difensore croato e oggi tecnico della Juve, prepara con qualche preoccupazione legata alle condizioni fisiche di due titolari fondamentali.

Infortuni Juventus: Bremer e Thuram in dubbio

Le attenzioni dello staff medico sono rivolte a Gleison Bremer, difensore brasiliano classe 1997, leader della retroguardia juventina. Il centrale si è fermato per un affaticamento muscolare e verrà monitorato giorno per giorno. La sua presenza contro gli spagnoli è fortemente a rischio, anche per via del grave infortunio al crociato che lo aveva già tenuto fermo la scorsa stagione.

Situazione simile per Khéphren Thuram, centrocampista francese del 2001 e figlio d’arte, che ha lasciato il campo contro l’Atalanta per un fastidio al polpaccio. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se potrà essere a disposizione. Per Tudor, perdere contemporaneamente il pilastro difensivo e il motore del centrocampo rappresenterebbe un colpo durissimo in vista di un match così delicato.

Le buone notizie dall’attacco: Conceição recuperato

Se la difesa e la mediana destano preoccupazioni, dall’attacco arrivano segnali incoraggianti. Francisco Conceição, esterno offensivo portoghese classe 2002, non era stato convocato contro l’Atalanta per scelta precauzionale, al fine di completare il recupero dal precedente infortunio. La gestione si è rivelata efficace: l’ex Ajax sarà regolarmente disponibile per la Champions League, offrendo a Tudor un’arma in più in fase offensiva.

Juventus-Villarreal: una sfida cruciale

La partita contro il Villarreal, squadra spagnola nota per la sua solidità tattica e pericolosità nelle competizioni europee, rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione della Juventus. L’eventuale assenza di Bremer e Thuram rischia di complicare i piani, ma il rientro di Conceição potrebbe dare nuova linfa al reparto offensivo.

La Juventus si prepara dunque a una sfida ad alta tensione, con l’obiettivo di superare gli ottavi di finale e confermare le proprie ambizioni europee. I prossimi aggiornamenti sugli infortuni saranno decisivi per capire con quale formazione Tudor potrà affrontare il Villarreal.