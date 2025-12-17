Infortunati Milan, decisione importante su quel giocatore: si opera! Ecco come cambiano i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le ultimissime

Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. Cambiano i tempi di recupero

La notizia che l’ambiente rossonero temeva è diventata realtà: Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico alla caviglia. Il dolore, emerso dopo la sfida contro l’Atalanta, non è mai scomparso nonostante un mese e mezzo di stop e un percorso di terapia conservativa che il giocatore ha provato a seguire fino all’ultimo.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il consulto specialistico svolto ieri, martedì 16 dicembre, in Olanda ha certificato il fallimento delle cure alternative. Da qui la decisione definitiva: Gimenez andrà sotto i ferri per risolvere una volta per tutte il problema e tornare a disposizione senza ricadute.

Infortunio Gimenez: tempi di recupero e obiettivi

Il percorso di riabilitazione non sarà breve e richiederà grande attenzione. Nella migliore delle ipotesi, lo stop sarà di almeno due mesi, con un rientro che non avverrà prima di febbraio 2025. L’obiettivo di Gimenez, numero 7 rossonero, è chiaro: tornare al 100% della condizione fisica per la fase decisiva della stagione e soprattutto farsi trovare pronto per il Mondiale estivo con il Messico, appuntamento centrale nella sua carriera.

Le conseguenze sul calciomercato del Milan

La scelta medica ha un impatto diretto e profondo sulle strategie del Milan. I piani del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri vengono inevitabilmente rivisti. Una cessione di Gimenez a gennaio diventa di fatto impossibile: nessun club è disposto a investire su un giocatore infortunato e in piena fase di recupero.

Al tempo stesso, il club è chiamato a intervenire. Con Gimenez ai box e Nkunku ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, serve un innesto offensivo immediato. La dirigenza è quindi al lavoro per individuare un profilo in grado di garantire peso specifico e gol, con Füllkrug che resta uno dei nomi più caldi sul taccuino.

A Casa Milan sono ore di riflessione intensa: l’infortunio di Gimenez non è più un’incognita, ma una certezza che impone decisioni rapide e una decisa accelerata sul mercato in entrata.