Infortunati Milan, le condizioni di Pulisic e Rabiot! Domani gli esami: le ultimissime

Infortunati Milan, le condizioni di Pulisic e Rabiot dopo la sosta! Domani gli esami strumentali: le ultimissime

La pausa per gli impegni delle Nazionali è ormai alle spalle e in casa Milan è tempo di bilanci. Secondo quanto riportato da Milannews24, l’attenzione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri si concentra soprattutto sulla gestione dei piccoli acciacchi accusati da due pedine fondamentali: Christian Pulisic e Adrien Rabiot, entrambi rientrati a Milanello con qualche problema fisico.

Pulisic, l’incognita muscolare

Il caso più delicato riguarda Christian Pulisic. Il fantasista statunitense, leader offensivo dei rossoneri, ha riportato un fastidio muscolare durante la trasferta con la sua Nazionale. Non avendo svolto esami approfonditi negli Stati Uniti, sarà lo staff medico del Milan a valutare domani (giovedì 16 ottobre 2025) l’entità del problema. L’apprensione è alta: un eventuale stop prolungato del numero 11 rischierebbe di complicare i piani di Allegri, già alle prese con l’emergenza sugli esterni.

Rabiot, solo un controllo precauzionale

Situazione meno preoccupante per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha rimediato un colpo al polpaccio con la sua Nazionale, ma dovrebbe sottoporsi soltanto a un controllo di routine. L’obiettivo è escludere complicazioni e ottenere il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime. La sua presenza resta cruciale per dare equilibrio e fisicità al centrocampo, dove affiancherà l’esperienza e la regia di Luka Modrić.