Milan News
Infortunati Milan, buone notizie per Allegri in vista della trasferta al Tardini contro il Parma: possono recuperare in tre! La situazione dei rossoneri
Infortunati Milan, buone notizie per Allegri in vista della trasferta al Tardini contro il Parma: emergenza alle spalle? La situazione
Dopo la vittoria contro la Roma, il Milan guarda con fiducia alla prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma sabato sera per l’undicesima giornata di Serie A. La notizia più importante riguarda il rientro di alcuni giocatori chiave, assenti per infortunio nelle ultime settimane.
Secondo Gazzetta.it, Christian Pulisic «ci sarà sabato sera contro il Parma». La decisione se impiegarlo dal 1’ o a gara in corso «dipenderà dalle sensazioni e dalle condizioni del giocatore». Lo staff tecnico e medico di Massimiliano Allegri vuole evitare qualsiasi rischio dopo la recente lesione al bicipite femorale.
Rabiot e Giménez, situazione in evoluzione
Resta qualche incertezza su Adrien Rabiot, reduce da un infortunio al soleo. Il centrocampista francese potrebbe tornare in panchina, ma lo staff rossonero preferisce procedere con cautela.
Più ottimismo invece per Santiago Giménez, fermato da un fastidio alla caviglia e pronto a rientrare tra i convocati. Il suo ritorno offrirebbe una preziosa alternativa in attacco a un Milan che, nelle ultime gare, ha sofferto la mancanza di soluzioni offensive.
Con i recuperi di Pulisic, Rabiot e Giménez, Allegri spera di dare continuità al successo con la Roma e di restare in scia alle prime posizioni in classifica.
Milan, Allegri nel post gara: «I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare». Poi il ricordo di Galeone
Milan Roma: 3 cose che non hai notato sulla super sfida del campionato di Serie A
Ultimissime
video
Spalletti Juventus, la prima volta in bianconero del tecnico: ecco tutti i retroscena che vi siete persi dallo stadio Zini – VIDEO di Andrea Bargione
Spalletti Juve, debutto vincente a Cremona: analisi e dettagli nascosti della prima notte bianconera allo Zini – VIDEO di Andrea...