Infortunati Milan, buone notizie per Allegri in vista della trasferta al Tardini contro il Parma: possono recuperare in tre! La situazione dei rossoneri

Infortunati Milan, buone notizie per Allegri in vista della trasferta al Tardini contro il Parma: emergenza alle spalle? La situazione

Dopo la vittoria contro la Roma, il Milan guarda con fiducia alla prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma sabato sera per l’undicesima giornata di Serie A. La notizia più importante riguarda il rientro di alcuni giocatori chiave, assenti per infortunio nelle ultime settimane.

Secondo Gazzetta.it, Christian Pulisic «ci sarà sabato sera contro il Parma». La decisione se impiegarlo dal 1’ o a gara in corso «dipenderà dalle sensazioni e dalle condizioni del giocatore». Lo staff tecnico e medico di Massimiliano Allegri vuole evitare qualsiasi rischio dopo la recente lesione al bicipite femorale.

Rabiot e Giménez, situazione in evoluzione

Resta qualche incertezza su Adrien Rabiot, reduce da un infortunio al soleo. Il centrocampista francese potrebbe tornare in panchina, ma lo staff rossonero preferisce procedere con cautela.

Più ottimismo invece per Santiago Giménez, fermato da un fastidio alla caviglia e pronto a rientrare tra i convocati. Il suo ritorno offrirebbe una preziosa alternativa in attacco a un Milan che, nelle ultime gare, ha sofferto la mancanza di soluzioni offensive.

Con i recuperi di Pulisic, Rabiot e Giménez, Allegri spera di dare continuità al successo con la Roma e di restare in scia alle prime posizioni in classifica.