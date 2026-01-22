Infortunati Napoli, azzurri in ansia per Neres! Le novità dopo l’amichevole di oggi sull’infermeria: da Lukaku a Meret, passando per Beukema

Il conto alla rovescia per il big match contro la Juventus è iniziato, ma l’avvicinamento del Napoli è tutt’altro che sereno. Antonio Conte, tecnico noto per la sua meticolosità tattica, si trova a gestire una vera e propria emergenza infermeria che rischia di condizionare pesantemente le scelte di formazione per la delicata trasferta di Torino.

Le notizie che filtrano dal centro sportivo di Castel Volturno, riportate da Sky Sport, dipingono un quadro clinico complesso. C’è un cauto spiraglio per Alex Meret: l’estremo difensore friulano ha disputato uno spezzone di amichevole in famiglia e potrebbe strappare la convocazione in extremis. Segnali simili per Romelu Lukaku: anche il possente centravanti belga si è rivisto in campo per qualche minuto, ma la sua condizione fisica è ancora lontana dal top e dovrà essere valutata giorno per giorno. La vera preoccupazione riguarda David Neres: la caviglia dell’esterno offensivo brasiliano non dà tregua e lo staff medico dei Partenopei monitora la situazione con grande ansia.

I guai non finiscono qui. Resta da verificare lo stato di salute di Leonardo Spinazzola, rientrato malconcio dalla trasferta europea di Copenaghen dopo aver subito una forte botta, mentre la presenza del pilastro del centrocampo André-Frank Zambo Anguissa è in forte dubbio. Con anche il centrale Sam Beukema e l’esterno Pasquale Mazzocchi in bilico per trovare posto in lista, le rotazioni per gli Azzurri saranno ridotte all’osso. Contro i Bianconeri, Conte sarà costretto a scelte quasi obbligate.

