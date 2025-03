Infortuni Empoli, emergenza totale per D’Aversa: quanti sono i giocatori ko? Ecco l’indiscrezione

Infortuni Empoli, emergenza totale per gli azzurri che devono giocarsi la salvezza. Chi recupera in vista della gara contro il Torino?

Emergenza totale in casa Empoli. Risultati? No, bensì per quanto concerne gli infortuni dove la lista è troppo lunga per essere ignorata. Ecco la situazione raccontata da CalcioEmpoli.it.

LA SITUAZIONE – Il club toscano ha vissuto un campionato segnato dalla sfortuna. Pellegri, Haas e Sazonov hanno subito lesioni ai legamenti, mentre Solbakken è stato costretto a un intervento chirurgico alla spalla. Anche Zurkowski non ha praticamente mai potuto dare il proprio contributo. A questi si aggiungono Viti e Maleh, alle prese con problemi al ginocchio, oltre a numerosi guai muscolari che hanno messo fuori gioco Ismajli, Fazzini e Anjorin. D’Aversa si è mostrato scettico sulla possibilità di recuperare qualcuno di loro in vista della sfida contro il Torino, mentre dalla società non trapelano aggiornamenti ufficiali.