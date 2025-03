Infortuni Empoli, emergenza totale per D’Aversa: si è rotto pure quel giocatore. Ecco l’esito degli esami

Infortuni Empoli, brutte notizie analizzando l’infermeria: si ferma quel giocatore azzurro. Ecco l’ultimo report medico della squadra

Brutte notizie in casa Empoli per quanto riguarda gli infortuni. Tra i tanti si aggiunge anche Maleh, complicando ulteriormente le cose di D’Aversa. Ecco le ultime raccontate da calcioempoli.it

LA SITUAZIONE – Youssef Maleh ha riportato un fastidio al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco nella partita contro il Genoa. La gravità del problema è ancora da valutare, ma la sua presenza contro i giallorossi è in forte dubbio. L’eventuale assenza del centrocampista andrebbe ad aggravare un’infermeria già affollata. Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini restano indisponibili e, vista la fase delicata della stagione, lo staff medico preferisce non affrettare i loro rientri per evitare ricadute. A questi si aggiungono gli infortunati di lungo corso come Ebuehi, Pellegri, Sazonov e Haas.