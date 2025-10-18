Infortuni Napoli, si fermano McTominay e Hojlund. Le condizioni dei giocatori azzurri - Calcio News 24

Infortuni Napoli: doppio stop per McTominay e Hojlund prima del Torino

Brutte notizie per Antonio Conte e per i tifosi partenopei: il match contro il Torino si apre con due assenze pesanti che vanno a condizionare la formazione ufficiale. A sorpresa, Scott McTominay e Rasmus Hojlund non figurano tra i convocati del Napoli per la sfida valida per la settima giornata di Serie A. Non si tratta di scelte tecniche, bensì dell’ennesimo capitolo sfortunato legato agli infortuni del Napoli, una delle problematiche che sta condizionando l’avvio di stagione azzurro.

La società ha infatti comunicato che McTominay è stato fermato da una contusione alla caviglia sinistra. Lo staff medico, in accordo con lo stesso giocatore, ha deciso di non rischiarlo, escludendolo completamente dalla lista dei convocati. Lo scozzese, arrivato per rinforzare il centrocampo di Conte, sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero, ma al momento l’obiettivo è evitare qualsiasi aggravamento della situazione.

Situazione diversa ma ugualmente preoccupante per Hojlund. L’attaccante danese ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, che lo costringe ai box proprio nel momento in cui stava cercando continuità in maglia azzurra. Anche per lui si parla di precauzione, ma il calendario fitto e le condizioni fisiche altalenanti rappresentano un campanello d’allarme ulteriore in questo avvio di stagione caratterizzato da numerosi infortuni nel Napoli.

Il tecnico Antonio Conte, già alle prese con i forfait di Rrahmani e Buongiorno, ha dichiarato in conferenza stampa: “Non è stata una settimana fortunata, ma dobbiamo reagire con il gruppo. Lavoreremo per recuperare tutti il prima possibile.” Le sue parole rispecchiano la frustrazione per una rosa che fatica a trovare stabilità proprio a causa delle assenze.

L’elenco degli infortuni del Napoli comincia a diventare lungo, e la gestione delle energie sarà cruciale nelle prossime settimane, con impegni ravvicinati in campionato e in Europa. In attesa di buone notizie dall’infermeria, Conte dovrà affidarsi alle alternative presenti in rosa, cercando soluzioni anche tattiche per non perdere terreno nella corsa ai vertici della classifica.

Il problema degli infortuni Napoli resta dunque un tema centrale, destinato a influenzare non solo le scelte dell’allenatore, ma anche l’intero percorso stagionale del club.

