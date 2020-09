Infortunio Alex Sandro, il brasiliano si ferma: domani gli esami strumentali, problema muscolare alla coscia destra

Problemi fisici per Alex Sandro. L’esterno brasiliano si è fermato durante l’allenamento odierno per via di un problema muscolare alla coscia destra. Nelle prossime ore il calciatore dovrebbe essere sottoposto agli esami strumentali per capire meglio l’entità dello stop.

Nel frattempo la squadra di mister Pirlo continua ad allenarsi. Domani si torna in campo sempre al mattino, ma in un’altra location: il terreno dell’Allianz Stadium, per riprendere pian piano confidenza.