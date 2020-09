Infortunio Alex Sandro: lesione al semimembranoso della coscia destra

Ecco l’esito degli esami svolti stamattina al J Medical da Alex Sandro: lesione di medio grado al semimembranoso della coscia destra

Brutte notizie per Andrea Pirlo e per tutta la Juventus. Sono arrivati gli esiti degli esami svolti questa mattina da Alex Sandro al J Medical, dopo il problema accusato in allenamento.

Come riportato dal sito della Juventus, gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Nuovi esami tra 15 giorni per controllare il decorso.