Infortunio Balotelli, filtra ottimismo sulle condizioni dell’attaccante

Infortunio Balotelli, oggi verranno effettuati i controlli per capire l’entità dell’infortunio. C’è ottimismo in casa Brescia per l’immediato recupero

(Patrick Iannarelli, inviato a Brescia) – Una giornata non proprio dolce per il Brescia e per Mario Balotelli. L’attaccante delle Rondinelle è uscito prima della fine del match con l’Udinese per un problema al polpaccio riscontrato al termine del primo tempo.

Il numero 45, infatti, aveva accusato un dolore ricadendo dopo uno stacco di testa. Al momento non sembrano esserci gravi conseguenze per il giocatore bresciano, ma nelle prossime ore verranno effettuati controlli dettagliati per capire l’entità dell’infortunio.