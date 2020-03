Infortunio Balotelli, nulla di grave: oggi il numero 45 in campo

Infortunio Balotelli, nulla di grave per il numero 45 uscito dal campo per una botta. Oggi sarà regolarmente in campo

Una botta, ma nulla di particolare. Mario Balotelli, attaccante del Brescia, è uscito anzitempo dopo una contusione con un compagno di squadra. Dopo un momento di apprensione, in serata sono state smentite le voci: Balo sta bene e oggi si allenerà regolarmente con il gruppo. Una nota positiva per Diego Lopez in vista del match di domenica contro il Sassuolo, fondamentale per la corsa salvezza.